Рашисти мобілізують учасників псевдореферендуму на Луганщині, фото: «АрміяInform»

https://racurs.ua/ua/n175082-na-luganschyni-rashysty-vydaut-povistky-pid-chas-referendumu-gayday.html

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Рашисти під час проведення на окупованій Луганщині так званого «референдуму» щодо «приєднання» до росії видають російські паспорти, а чоловікам згодом ще й повістки.

Про це сьогодні, 24 вересня, у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, так званий «референдум» більше нагадує соцопитування під дулами автоматів.

Бо коли до вас у квартиру ломляться якісь люди, якщо ти не відчиняєш, загрожують виламати двері. Відкриваєш, заходять і дають картонку: «Ви за нею сховайтеся і поставте галочку». А позаду стоять озброєні люди. Ставиш «проти», тебе записують у якийсь блокнотик. Ставиш галочку «за» — «Вітаємо!». Вам ще видають і паспорт. А якщо ви чоловік, то за паспортом слідує ще й повістка. Це якийсь сюр, — наголошує Гайдай.

Очільник ОВА додав, що це «голосування» більше націлене на мобілізацію — жодних підготовлених виборчих дільниць, спостерігачів просто немає. До того ж, населені пункти на період проведення «референдуму» закрили на в’їзд та виїзд.

Бюджетникам одразу сказали: не прийдете на «референдум» чи не братимете участі, звільняємо з роботи, а далі, можливо, щось гірше, — додав Гайдай.

Нагадаємо, про вручення російських паспортів та мобілізаційних повісток учасникам «голосування» також повідомляють на Херсонщині.