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ВСУ сбили два российских самолета Су-25 и Су-30. Фото: ТВ-Центр

Украинский десант сбил два российских самолета Су-25 и Су-30 (ВИДЕО)

24 сен 2022, 18:48
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Російські військово-космічні сили зазнають щоденних втрат у війні з Україною.





Так, у суботу, 24 вересня, загарбники не дорахувалися ще двох бойових літаків. Українські військові відзвітували про знищення двох ворожих повітряних цілей. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

В одному з районів виконання завдань військовослужбовці підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади ДШВ Збройних сил України збили два російських літаки — броньований штурмовик Су-25 та багатоцільовий винищувач четвертого покоління Су-30.

У командуванні наголосили, що повітряний простір в смугах відповідальності знаходиться під повним контролем підрозділів протиповітряної оборони українських військових.

Нагадаємо, в британській розвідці заявляли, що відсутність у росії переваги в повітрі залишається одним з найважливіших факторів, що зумовлюють крихкість її оперативного плану в Україні.

Источник: Ракурс


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