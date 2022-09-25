Разведка Лондона допустила распространение частичной мобилизации на росгвардию

https://racurs.ua/n175102-razvedka-londona-dopustila-rasprostranenie-chastichnoy-mobilizacii-na-rosgvardiu.html

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Існує реальна імовірність поширення часткової мобілізації на Росгвардію, вважає британська розвідка.

Член Думи та затятий російський націоналіст Олександр Хінштейн закликав поширити мобілізаційні заходи та на підрозділи Росгвардії.

Оскільки ці сили призначені для підтримки внутрішньої безпеки, вони можуть бути залучені для придушення зростаючого невдоволенні на території рф.

У Генштабі ЗСУ 25 вересня розповіли, що у зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною військово-політичним керівництвом, російське командування на тимчасово захоплених територіях намагається обмежити права військовослужбовців збройних сил російської федерації, які підписали короткострокові контракти.

У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога.