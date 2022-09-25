ВСУ уничтожили командира штурмовиков «вагнеровцев»

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Збройні сили знищили командира штурмовиків ПВК «Вагнера».

Олексій Нагін мав високий статус в ієрархії найманців і високо оцінювався російською владою — кажуть, що він посмертно був нагороджений званням героя росії.

Нагін був усюди, де приходив брудний чобі армії рф, — Чечня, окупація Криму і Донбасу, Грузія, Сирія, Лівія. Його діяльність завершилася під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Про ліквідацію російського покидька повідомило волгоградське медіа v1.ru. З найманцем-штурмовиком прощалися в тріумфальному залі музею-панорами «Сталінградська битва» міста Волгоград.

На церемонію приїхали російський бізнесмен, відомий як «кухар путіна», Євген Пригожин, якого американські законодавці називають лідером ПВК «Вагнера», та губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров.

Нагін отримав три «Ордени мужності», медаль «За відвагу» та два хрести «За службу на Кавказі», а також «Платинову зірку» — нагороду ПВК «Вагнера».

За словами батька Нагіна, ліквідований найманець з 2014 брав активну участь в російській агресії на Донбасі та перебував там постійно, а в інші країни виїздив «на тиждень» як інструктор.

Нагін був причетний до створення двох пропагандистських фільмів ПВК «Вагнера» — «Солнцепек» і «Лучшие в аду».

Крі мтого, 23 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що українські підрозділи поранили генерал-майора армії рф Олега Цокова в районі Сватового. Його було евакуйовано в рф 20 вересня. Тими ж днями до військового шпиталю у Ростові-на-Дону було доставлено 105 тіл загиблих російських вояк. Наразі у росії готуються прийняти ще 200 тіл найближчим часом.