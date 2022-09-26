Немецкий министр посоветовал использовать заявления путина как туалетную бумагу

Министр сельского хозяйства Германии Джем Оздемир. Фото: espreso.tv

https://racurs.ua/n175145-nemeckiy-ministr-posovetoval-ispolzovat-zayavleniya-putina-kak-tualetnuu-bumagu.html

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Заяви російського диктатора володимира путіна про те, що українське зерно морським коридором нібито йде лише до Євросоюзу, а не до бідних країн Азії та Африки, «можна використовувати як туалетний папір».

Станом на середину вересня Україна транспортувала 14 млн т сільськогосподарської продукції сушею або ж через порти Чорного моря. Тому заяви кремля — це суцільна брехня. Про це заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, передає Stuttgarter Zeitung.

Це так само правдиво, як і всі інші заяви Володимира Путіна. Ви можете використати це як туалетний папір, — зазначив він.

Німецький чиновник закликав опрацювати постійні альтернативи чорноморському маршруту, щоб Україна була ще менш вражливою до російського шантажу. Оздемір наголосив, що вдалося перевезти набагато більше збіжжя, ніж будь-хто міг передбачити спочатку.

Нагадаємо, екс-командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес заявив, що останні рішення воєнного злочинця, президента росії володимира путіна нагадують дії одного із ініціаторів Другої світової війни Адольфа Гітлера в останні дні Третього Рейху.

Джерело: Stuttgarter Zeitung