Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір. Фото: espreso.tv

Німецький міністр порадив використовувати заяви путіна як туалетний папір

26 вер 2022, 14:51
999

Заяви російського диктатора володимира путіна про те, що українське зерно морським коридором нібито йде лише до Євросоюзу, а не до бідних країн Азії та Африки, «можна використовувати як туалетний папір».





Станом на середину вересня Україна транспортувала 14 млн т сільськогосподарської продукції сушею або ж через порти Чорного моря. Тому заяви кремля — це суцільна брехня. Про це заявив міністр сільського господарства Німеччини Джем Оздемір, передає Stuttgarter Zeitung.

Це так само правдиво, як і всі інші заяви Володимира Путіна. Ви можете використати це як туалетний папір, — зазначив він.

Німецький чиновник закликав опрацювати постійні альтернативи чорноморському маршруту, щоб Україна була ще менш вражливою до російського шантажу. Оздемір наголосив, що вдалося перевезти набагато більше збіжжя, ніж будь-хто міг передбачити спочатку.

Нагадаємо, екс-командувач військами США в Європі, генерал Бен Ходжес заявив, що останні рішення воєнного злочинця, президента росії володимира путіна нагадують дії одного із ініціаторів Другої світової війни Адольфа Гітлера в останні дні Третього Рейху.

Джерело: Stuttgarter Zeitung

Читайте також: путін не блефує — Боррель про ядерні погрози агресора

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів