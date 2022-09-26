Організаторів псевдореферендуму на Донбасі встановила СБУ. Фото: eadaily.com

https://racurs.ua/ua/n175144-organizatoriv-psevdoreferendumu-na-donbasi-vstanovyla-sbu-foto.html

Ракурс

Організаторів незаконного «референдуму» на тимчасово окупованій території Донецької та Луганської областей встановила СБУ.

Про підозру вже повідомили так званому голові центральної виборчої комісії самопроголошеної ДНР Володимиру Висоцькому, «голові центральної виборчої комісії» вигаданої ЛНР Олені Кравченко, таке званому главі громадської палати фейкової ДНР Олександру Кофману та радниці ватажка бойовиків ЛНР Марині Філіпповій. Про це 26 вересня повідомили в Службі безпеки України.

У спецслужбі зазначили, що очільник «громадської палати» та званої Донецької народної республіки та радниця голови терористичної Луганської народної республіки мають відношення до створення на тимчасово окупованих територіях фейкових структур, що імітують громадські ініціативи — так звані «громадські палати».

Виявилося, що ці колаборанти у змові з іншими особами направили ватажкам ОРДЛО звернення з ініціативою провести псевдореферендуми на Донбасі з метою «приєднання» до росії.

Також слідство встановило, що правопорушники причетні до проведення низки агітаційних та пропагандистських заходів, спрямованих на формування у людей окупації прихильного ставлення до країни-агресора та виправдання масштабного вторгнення в Україну. Зловмисників підозрюють у злочині за двома статтями: ч. 5 ст. 111−1 (колабораційна діяльність) та ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність та недоторканність України) Кримінального кодексу України. Найближчим часом їх оголосять у розшук.

Нагадаємо, у Каховці Херсонської області під час обходу по домівках людей щодо так званого референдуму жителям наполегливо пропонують проголосувати за «потрібну» позначку в бюлетені дають грошову винагороду. А в окупованому Мелітополі 90% мешканців голосують проти.