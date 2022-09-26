рф готує кібератаки на об’єкти критичної інфраструктури. Фото: ГУР

https://racurs.ua/ua/n175143-rosiya-gotuie-masshtabni-kiberataky-scho-v-ukrayini-atakuvatymut-okupanty.html

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Масовані кібератаки на об'єкти критичної інфраструктури України та її союзників готують здійснити росіяни.

У першу чергу кремль планує спрямувати удар на підприємства енергетичної галузі. При проведенні операцій використовуватиметься досвід кібератак на енергосистеми України 2015 та 2016 років. Про це 26 вересня повідомило Головне розвідувальне управління Міністерства оборони.

Розвідники наголошують, що таким чином ворог хоче посилити ефект ракетних ударів по об'єктах електрозабезпечення насамперед у східному та південному регіонах України. Командування окупантів переконано, що це призведе до сповільнення наступу підрозділів Збройних сил.

Також у ГУР додали, що москва має намір збільшити інтенсивність DDoS-атак на критичну інфраструктуру найближчих союзників України, насамперед Польщі та країн Балтії.

Нагадаємо, у липні урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку, повідомила, що російські хакери масово розсилають небезпечні електронні листи.