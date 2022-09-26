Зеленський провів засідання Ставки. Фото: president.gov.ua

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Засідання Ставки верховного головнокомандувача відбулося у понеділок, 26 вересня.

Головував на засіданні президент України Володимир Зеленський. Серед основних питань були ухвалені рішення щодо активних дій сил оборони з метою подальшої деокупації території України. Про це повідомили в Офісі президента.

Зазначається, що учасники засідання окремо зупинилися на питанні застосування ворогом нових типів озброєння та намітили плани протидії таким засобам. Також глава держави разом із військовими та силовиками проаналізували стан забезпечення військ озброєнням і боєприпасами.

Зеленський наголосив на важливості оперативного забезпечення високоточною зброєю та всім необхідним сил, які активно просуваються вперед.

Нагадаємо, 19 вересня на засіданні Ставки головнокомандувача обговорили підготовку ЗСУ до зимового періоду розглянули питання забезпечення військовослужбовців комплектами зимової форми, взуттям та засобами обігріву.