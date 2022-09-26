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Ракурс
Окупанти в Криму мобілізували 60 тис. осіб. Фото: ukrinform.com

Окупанти в Криму мобілізували 60 тис. осіб до армії рф

26 вер 2022, 12:51
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Мобілізація до російської армії в окупованому Криму торкнулася десятків тисяч чоловіків.





Окупаційна адміністрація мобілізувала на півострові 60 тис. чоловіків. Повістки кримчанам видають просто на вулиці. Також масово роздають повістки у місцях компактного проживання кримських татар. Про це 26 вересня повідомив «Кримськотатарський ресурсний центр».

Незаконні повістки роздають навіть тим, хто служив в українських Збройних силах до 2014 року та навіть 53-річним відставним.

Зазначається, що мобілізованих відвезли на полігони у селище Перевальне та Козачу Бухту у місто Севастополь.

Нагадаємо, правозахисна група «КримSOS» 24 вересня повідомляла, що розпочата агресорами мобілізаційна кампанія в окупованому Криму торкається перш за все корінних жителів. З усіх вручених повісток 80% отримали саме представники кримськотатарського народу. Людей забирають просто з домівок у військкомати. Правозахисники переконані, що мобілізація кримських татар може призвести до геноциду, бо кремль цілеспрямовано нищить корінний народ України, кинувши їх на війну проти власної держави.

Чоловіки масово залишають Крим й прямують у найближчі прикордонні країни з росією — Грузію, Казахстан, Вірменію та Білорусь.

Джерело: Ракурс


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