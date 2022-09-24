Деталі російської мобілізації розкрили в Генштабі ЗСУ. Фото:

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Мобілізація в росії набирає обертів — представники військових комісаріатів розпочали обходи по будинках для видачі повісток.

Такі побудинкові обходи почали фіксувати в населених пунктах краснодарського краю «з першої години оголошення мобілізації». Водночас російські силовики виставляють блокпости на дорогах, щоб мати змогу фіксувати пересування чоловіків та контролювати цей процес. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу Збройних сил України від 24 вересня.

Зазначається, що мобілізованих чоловіків після «короткої підготовки у навчальних центрах» будуть відправляти на фронт для поповнення підрозділів рф, які зазнали тяжких втрат під час війни проти України.

Нагадаємо, 21 вересня президент російської федерації володимир путін оголосив у своїй країні початок часткової мобілізації. Через росіяни почали панікувати — дехто виходить на мітинги, велика кількість чоловіків намагаються втекти з росії.

Міністр оборони рф сергій шойгу заявляв про мобілізацію 300 тис. осіб. А російські ЗМІ повідомили, що у сьомому пункті указу путіна про мобілізацію (під грифом «для службового користування») зазначено, що в армію можуть призвати до мільйона осіб.

Крім того, в росії вже ухвалено нові закони, які передбачають 10 років тюрми за дезертирство, здачу у полон, мародерство та неявку до військкомату.