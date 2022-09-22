За ніч у Бурятії мобілізували 5 тис. "м'яса" - влада рф почала набирати людей на війну в Україні

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Пройшла перша доба з моменту оголошення володимиром путіним часткової мобілізації в росії. За цей час влада різних регіонів почала діяти і набирати людей на війну.

У Якутії, наприклад, усім резервістам заборонили виїжджати за межі району, а роботодавцям наказали розрахувати мобілізованих та забезпечити їх явку до військкоматів. Відповідний наказ опублікувало агентство «Ясіа».

Офіцерам, прапорщикам, мічманам, сержантам, старшинам, солдатам і матросам запасу, які не мають на руках мобілізаційних розпоряджень і не отримали повістки військових комісаріатів улусів (міст), виїзд за межі району (міста) тимчасово забороняється, — йдеться у наказі.

У документі також повідомили, що всі керівники організацій зобов’язані звільнити від роботи та розрахувати громадян, які мають бути мобілізовані, та «забезпечити їх явку у строки та пункти, зазначені у мобілізаційних приписах або в персональних повістках». Як саме роботодавці мають забезпечити присутність своїх працівників у військкоматах, у наказі не уточнили.

Влада регіону також нагадала, що всі, хто вирішить порушити цей наказ, нестимуть відповідальність «відповідно до законодавства російської федерації».

Мобілізаційні заходи також розпочалися у Бурятії. Голова фонду «Вільна Бурятія» Олександра Гармажапова розповіла «Дождю», що оголошені раніше шойгу правила часткової мобілізації в регіоні чомусь не дотримуються. Там повістки вручають навіть багатодітним батькам, які не служили чоловікам різного віку та студентам.

У Бурятії мобілізують усіх — бюджетників і тих, хто в бізнесі. Порядки розносять у тому числі вчителі. Порядки вручають навіть на робочих місцях — одному вручили в банку, де він працює. Коли ж він відмовився взяти повістку, поліцейські залучили понятих, — розповіла Гармажапова.

Загалом, за даними «Вільної Бурятії», у регіоні мобілізували щонайменше 3 тис. осіб. При цьому представник Бурятського демократичного руху Доржо Дугаров розповів журналістам, що за ніч у регіоні мобілізували 5 тис. людей.

Тим часом у Тольятті підпалили двері та ґанок будівлі адміністрації міста на Білоруській вулиці, повідомляє самарське видання «Неслухи.рф».

Факт підпалу журналістам підтвердили в адміністрації Тольятті, наголосивши, що поліція проводить перевірку. У самому МВС по Самарській області заявили, що уточнюють інформацію про те, що сталося.

Площа пожежі склала 10 кв. м, її загасили за 20 хвилин.

Baza стверджує, що співробітники Центру «Е» виявили на місці використані пляшки із запальною сумішшю. Телеграм-канал Shot також пише про пляшку із запальною сумішшю.

Увечері 21 вересня в Нижньому Новгороді сталася пожежа в будівлі військового комісаріату на вулиці Альоші Пєшкова, повідомляє NN.ru з посиланням на МНС регіону. За даними видання, спалахнув стоматологічний кабінет призовного пункту. Вогонь поширився площею одного квадратного метра.

Baza повідомляє, що у вікно кабінету також кинули коктейль Молотова.