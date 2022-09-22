Росіянам буде важко зібрати 300 тис. анонсованих шойгу "мобіків" - розвідка Британії

https://racurs.ua/ua/n175008-rosiyanam-bude-vajko-zibraty-300-tys-anonsovanyh-shoygu-mobilizovanyh-rozvidka-brytaniyi.html

Ракурс

Британська розвідка вважає, що росії швидше за все доведеться зіткнутися з логістичними та адміністративними проблемами при мобілізації 300 тис. осіб, яку анонсував учора міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Про це йдеться у новому зведенні розвідки Британії.

Британське Міноборони вважає, що рф спробує зібрати нові формування з великою кількістю мобілізованих резервістів, які навряд чи будуть боєздатними протягом кількох місяців.

Навіть ця обмежена мобілізація, ймовірно, буде вкрай непопулярна серед частини населення росії. путін йде на значний політичний ризик, сподіваючись створити таку необхідну бойову міць, — заявляє розвідка.

Також у міноборони Британії вважають, що цей крок путіна «фактично є визнанням того, що Росія вичерпала запас добровольців, які бажають воювати в Україні».

Нагадаємо, путін 21 вересня оголосив про «часткову мобілізацію» для підтримки операцій в Україні. Пізніше міністр оборони росії Шойгу підтвердив, що це передбачатиме мобілізацію 300 тис. військовослужбовців резерву. Один з пунктів указу путіна про мобілізацію засекретили. Російські ЗМІ припускали, що саме у ньому вказувалася чисельність мобілізованих.