По Запоріжжю та поруч із містом випустили 9 ракет. Люди під завалами у готелі в центральному парку

https://racurs.ua/ua/n175007-dev-yat-raket-nakryly-zaporijjya-i-peredmistya-vluchyly-u-gotel-pidstanciu-i-televeju.html

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Вранці 22 вересня терористична федерація здійснила новий ракетний обстріл Запоріжжя.

За словами заступника керівника Офісу президента України Кирила Тимошенка, по місту влучили дев’ять російських ракет. Одна із них потрапив у готель у центральному парку. Будівля практично зруйнована, під завалами знаходяться люди.

Також постраждала електропідстанція, деякі населені пункти в районі залишаються знеструмленими. Є інформація про зруйнування телевежі.

Там суттєві руйнування, люди залишаються під завалами. Рятувальники працюють над розбором завалів та звільненням людей, — повідомив Тимошенко.

Очільник області Олександр Старух додав, що наразі відомо про одного загиблого та п’ятьох поранених.

Знову мішенню окупанта стали об'єкти інфраструктури. Руйнувань зазнали житлові будинки навколо. За попередньою інформацією, відомо щодо одного загиблого. П’ятеро поранено. Інформація уточнюється, — зазначив голова Запорізької ОВА.

Крім того, у ніч на четвер Миколаїв зазнав потужних обстрілів, унаслідок яких постраждали житлові будинки та цивільна інфраструктура, повідомляє мер Олександр Сєнкевич.