Україна отримала лише згоду на передачу NASAMS. Фото: defence-ua.com

https://racurs.ua/ua/n175140-ukrayina-otrymala-lyshe-zgodu-na-peredachu-zayavu-zelenskogo-pro-nasams-utochnyly.html

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Зенітно-ракетні комплекси NASAMS ще не прибули в Україну.

Президент Володимир Зеленський в інтерв’ю CBS заявив, що Україна отримала від США згоду на передачу NASAMS, а не самі системи ППО. Таке уточнення зробив речник глави держави Сергій Никифоров, повідомляє «Громадське».

Нагадаємо, 25 вересня президент України Володимир Зеленський заявив про це в інтерв’ю CBS News заявив, що Україна отримала системи протиповітряної оборони NASAMS.

Глава держави додав, що надійне прикриття громадянської інфраструктури в Україні від авіаударів спонукатиме більше українців повернутися додому, що покращить економічний стан та зменшить потребу України у зовнішній фінансовій допомозі.

Як відомо, NASAMS — пересувний зенітний ракетний комплекс (Norwegian Advanced Surface-to-Air Missile System) середньої дальності, призначений для ураження повітряних цілей на малих та середніх висотах в радіусі 25−40 км. У якості головного інструменту роботи, використовується ракета AMRAAM класу «повітря-повітря» виробництва Raytheon. Такі ЗРК, зокрема, захищають Вашингтон.

Джерело: «Громадське»