У Каховці за «потрібну» позначку в бюлетені окупанти платять 40 тис. рублів, в Мелітополі 90% мешканців голосують проти

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Ракурс

Незаконні та фейкові референдуми про приєднання чотирьох регіонів України до рф тривають третій день.

У Каховці Херсонської області під час обходу по домівках людей щодо так званого референдуму жителям наполегливо пропонують проголосувати за «потрібну» позначку в бюлетені дають грошову винагороду.

Про це проекту «Радіо Свобода» «Новини Приазовʼя» розповів один з мешканців на умовах анонімності з міркувань безпеки.

Ходять два колаборанти з двома військовими, в яких на обличчі маска і видно тільки очі. Вони ходять по домах, смикають двері. Є ті, хто не відчиняє. Ті люди, які відчиняють двері, їм погрожують, щоб вони підписували бюлетені. Тим, хто підписує і ставить «потрібну» відповідь, дають по 40 тис. рублів. І звичайно, знаходяться сусіди, які здають і говорять, в яких квартирах зараз перебувають люди, — розповів чоловік.

Тим часом мер Мелітополя стверджує, що 90% мешканців голосують проти. Так Іван Федоров оцінив перебіг «референдуму» окупантів.

Ті, кого окупанти знайшли на вулицях, у домівках, квартирах, голосують проти і не хочуть брати участь у цьому заході. Також окупантам вкрай складно було набрати членів так званих виборчих комісій. Лише укомплектувала вони їх трохи більше, ніж на 20%. Тому сьогодні це точно не про демократію, не про те, що дійсно відбувається на території Мелітополя. Це російська пропаганда. Трохи у цифрах виглядає це наступним чином. Зараз окупантам вдалося знайти менше, ніж 20% наших мешканців. І вони погодилися щось там відмітити у бюлетенях. За нашою інформацією, 90% мешканців голосують проти, — зазначив мер Мелітополя.

«Ракурс» раніше писав, з яких країн приїхали «спостерігачі» на псевдореферендуми. Українська влада заявила, що представники семи країн, присутні як «спостерігачі» на організованих російськими загарбниками псевдореферендумах, беруть участь у колективному злочині проти незалежної держави Україна.