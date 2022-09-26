Пока немцы тормозят поставки танков, ВСУ уже воюют на трофейных российских Т-62

https://racurs.ua/n175151-poka-nemcy-tormozyat-postavki-tankov-vsu-uje-vouut-na-trofeynyh-rossiyskih-t-62.html

Ракурс

Доки Німеччина гальмує постачання танків в Україну, Збройні сили вже воюють на трофейних російських Т-62. Відео з захопленою технікою противника опублікували у соцмережах.

Щонайменше один трофейний Т-62М українські військові використовують на Херсонщині.

Українські підрозділи не вперше захоплюють танки Т-62, які належать російським нацистам. У вересні до українських військових потрапив один такий відносно неушкоджений танк.

«Мілітарний» пише, що на росії Т-62 донедавна перебували на зберіганні, але під час бойових дій на території України окупанти втратили багато техніки, тому армія країни-агресора згадала про застарілі танки. Вони надійшли для комплектування резервних батальйонно-тактичних груп, які формувалися для війни в Україні.

Перші повідомлення про спрямування в Україну танків Т-62М та Т-62МВ з’явилися у травні цього року. Московити оснастили їх імпровізованим «захистом» у вигляді решіток, встановлених над верхньою частиною башти.

Влітку нашим військовим вдалося знищити декілька одиниць танків Т-62 росіян.

Танк Т-62 з гарматою 115-мм у 1962 році був прийнятий на озброєння радянської армії під позначенням Т-62А «Об'єкт 165». Модернізований варіант танка Т-62 з комплексом керованого озброєння «Шексна» отримав позначення Т-62М. Модернізований Т-62М має посилений захист дна, лобової частини корпусу та башти, додаткові захисні екрани спереду башти, нову систему управління вогнем.

Нагадаємо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що його країна не відправляє Україні танки, оскільки боїться втягнути НАТО у війну проти Росії. Про це він сказав в інтерв’ю виданню The New York Times.