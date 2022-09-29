Военные корабли рф заметили у места утечки «Северного потока». Фото:

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Кораблі військово-морського флоту росії з’явилися поблизу місця вибухів трубопроводу «Північний потік».

Європейські спецслужби зафіксували російські кораблі 26 та 27 вересня. Неясно, чи кораблі мали якесь відношення до цих вибухів, але це один з багатьох факторів, які будуть вивчати слідчі. А минулого тижня недалеко від цих районів також були помічені російські підводні човни. Про це повідомляє CNN із посиланням на двох представників західної розвідки й ще одного джерела, знайомого з цим питанням, представників Європейської служби безпеки.

За словами трьох американських чиновників, Сполучені Штати Америки ще не мають детального пояснення того, що сталося через кілька днів після того, як вибухи, мабуть, спричинили три окремі та одночасні витоки у двох трубопроводах.

Зазначається, що кораблі рф регулярно з’являються у цьому районі. Один із чиновників Данії зазначив, що присутність російського флоту не означає, що країна-агресор сама підірвала газогін.

Ми бачимо їх щотижня. Російська активність в Балтійському морі посилилася останніми роками. Вони досить часто перевіряють нашу обізнаність — як у морі, так і в повітрі, — зазначив данець.

CNN також пише, що спостереження як і раніше викликають додаткові підозри щодо росії, яка привернула найбільшу увагу як європейських, так і американських офіційних осіб. Вона, як вважається, має як можливість, так і мотивацію для навмисного пошкодження трубопроводів.

Нагадаємо, видання The Times повідомило, що у Великій Британії вважають росію причетною до вибухів на газопроводах «Північний потік» та «Північний потік — 2». Повідомляється, що рф, ймовірно, підірвала два своїх газопроводи для дестабілізації енергетичної кризи в Європі.

Британська розвідка вважає, що диверсія була здійснена з використанням вибухового пристрою, скинутого підводним дроном в морі за кілька тижнів до цього. Вибухи були за силою як міні-землетруси, а ударну хвилю виявили за 1 тис. 200 км від місць вибуху.

Джерело: CNN