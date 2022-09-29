ВСУ начали использовать самый мощный миномет в мире М-240

https://racurs.ua/n175260-vsu-nachali-ispolzovat-samyy-moschnyy-minomet-v-mire-m-240.html

Ракурс

Українські військові почали використовувати на одному з фронтів найпотужніший міномет у світі — М-240. Він створений дуже давно, мало де стоїть на озброєнні, але залишається найбільш великокаліберним у своєму класі.

Фотографія міномета з’явилася в українському телеграм-каналі Vae Victis, у підписі лаконічно зазначено, що зроблено її десь на півдні — відповідно, потужна зброя використовується, найімовірніше, або на Херсонському, або на Запорізькому напрямку. На фото міномет показаний у момент пострілу.

М-240 розробили в СРСР ще в 1940-х роках, він вироблявся з 1951 в Кемеровській області. Особливістю зброї є величезна руйнівна сила — він стріляє 130-кілограмовими мінами, що несуть 32 кг вибухівки.

Для порівняння, звичайний 155-міліметровий снаряд НАТО М107 несе близько 7 кг вибухової речовини. Влучання 240-міліметрової міни радянської зброї гарантовано знищить будь-яку ціль, окрім найпотужніших бетонних укріплень.

На відміну від легших польових мінометів М-240 заряджається не зі ствола — величезні снаряди було б дуже важко завантажувати в ствол, а з задньої (казенної) частини — як більшість артилерійських знарядь.

Швидкострільність зброї становить постріл за хвилину, далекобійність — від 800 до 9 тис. 650 м (можлива стрільба на 19 км активно-реактивною міною). Крім звичайних мін, М-240 може використовувати боєприпаси «Сміливець», що коректуються, для точного ураження цілей.

Існує самохідна версія міномета з тією самою 240-міліметровою зброєю — вона називається «Тюльпан» і використовується армією росії, в тому числі й на війні в Україні. Втім, віддача цієї зброї така, що і самохідний варіант стріляє тільки з попередньою установкою ствола на плиту, що стоїть на ґрунті, інакше шасі може бути пошкоджене.

М-240, що буксирується, стоїть на озброєнні в Сирії та Іраку, на бойову позицію він зазвичай доставляється бронетранспортером МТ-ЛБ. До російсько-української війни М-240 брав участь у війні в Афганістані (використовувався військами СРСР) та сирійській війні (використовувався армією Башара Асада).

На озброєнні української армії цей міномет не стоїть, і де його взяли, достеменно невідомо.