Российских мужчин начали снимать с рейсов после паспортного контроля и доставать из самолетов

https://racurs.ua/n175259-rossiyskih-mujchin-nachali-snimat-s-reysov-posle-pasportnogo-kontrolya-i-dostavat-iz-samoletov.html

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Мобілізація в росії триває. Російських чоловіків почали знімати з рейсів після проходження паспортного контролю та діставати з літаків.

Про три випадки, що сталися в московських аеропортах Шереметьєво та Жуковський, а також петербурзькому Пулковому з посиланням на очевидців розповідає видання «Верстка».

Пасажир рейсу до Киргизстану з Жуковського розповів, що кількох молодих людей приблизно 30 років зняли з рейсу, висадивши безпосередньо з літака, та вивантажили багаж усіх пасажирів.

У Шереметьєві двох молодих чоловіків забрали «буквально від гейту», а одного попросили залишити салон літака. З Пулково до Туреччини не зміг відлетіти один пасажир — його також вивели з літака, що готовий до зльоту через «питання».

За чинним законом, після проходження прикордонного контролю людина все ще знаходиться на території росії і повернути її можна.

Трохи інша ситуація, якщо двері повітряного судна вже зачинилися — воно вважається таким, що знаходиться в польоті. Але й це не дає захисту — Андрія Пивоварова з «Відкритої Росії» зняли з літака, який уже перебував у процесі зльоту на дорозі.

За свідченнями полонених військових рф на Харківщині, мобілізація в росії почалася ще 9 вересня. Менш ніж через тиждень сформований підрозділ був направлений в Україну.

Заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу повідомив, що в рф активно триває процес мобілізації, і «оголошена цифра в 300 тисяч не кінцева, і буде значно більша».

За даними Генштабу, в росії мобілізували вже понад 100 тис. чоловіків. 29 вересня з’явилися повідомлення про те, що Фінляндія закриває в’їзд для більшості категорій росіян з туристичною метою. Крім того, великі черги з росіянами залишаються на кордоні рф та Грузії. «Медіазона» підрахувала, що сукупна довжина черг на переходах між росією та Грузією і Казахстаном становить 115 км.

200 тис. людей залишило Росію після оголошення мобілізації, повідомила CNN. Приблизно половина (100 тис.) їх виїхала до Казахстану. Євросоюз прийняв майже 66 тис. громадян росії, Грузія — 53 тис. 136 осіб. У цю інформацію не включені дані з Монголії та Вірменії, куди останніми днями також їздили громадяни росії.