Троих раненых украинских морпехов спрятали местные от оккупантов — история возвращения

https://racurs.ua/n175258-troih-ranenyh-ukrainskih-morpehov-spryatali-mestnye-ot-okkupantov-istoriya-vozvrascheniya.html

Ракурс

Троє українських морпіхів змогли повернутися на підконтрольну Україні територію. Врятувати їх допомогли місцеві жителі окупованих територій.

Повернення українських захисників стало можливим завдяки оперативній роботі на окупованій території. Було отримано інформацію, що в одному з окупованих міст на сході України переховуються троє українських військовослужбовців бригади морської піхоти — двоє чоловіків та жінка.

В березні під час бойових дій чоловіки отримали поранення. Внаслідок цього їхня група не змогла самостійно повернутися на підконтрольну територію. Всі троє були змушені переховуватись в зоні окупації.

Протриматись протягом шести місяців вони змогли завдяки патріотизму місцевих мешканців, які надавали воїнам ліки та продукти.

Для повернення наших воїнів оперативні підрозділи декількох силових відомств провели оперативну комбінацію з евакуації й українські морпіхи змогли залишити окуповану територію.

Наразі всі троє перебувають на підконтрольній Україні території та мають намір повернутися до своєї частини, щоб продовжити військову службу.

29 вересня повідомили про ще один обмін полоненими. Україна повернула шістьох українців — чотирьох морпіхів, серед яких один офіцер та двох цивільні, які передавали дані про ворожі колони для ЗСУ. Попередньо військові взяті в полон у Маріуполі.