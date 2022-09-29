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Ракурс
Россияне ударили кассетными снарядами по остановке в Николаеве, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

Россияне ударили кассетными снарядами по остановке в Николаеве, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)

29 сен 2022, 19:17
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Черговий обстріл стався 29 вересня в Миколаєві. Росіяни обстріляли місто касетними снарядами.





Вибухи зафіксували біля зупинки громадського транспорту. Є жертви, — повідомив мер міста.

Троє людей загинули, 12 — отримали поранення.

Згодом заступник голови ОП Кирило Тимошенко опублікував фото і відео з Миколаєва.

Росіяни обстріляли касетними снарядами зупинку в Миколаєві, є жертви

Росіяни обстріляли касетними снарядами зупинку в Миколаєві, є жертви

«Ракурс» писав, що 28 вересня російські війська вкотре обстріляли ракетами Дніпро. Влучили в приватний сектор, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, понівечені автобуси та автівки, пошкоджена лінія електропередач. Через кілька годин після цього, вранці 29 вересня, Дніпро обстріляли повторно.

Є поранені та загиблі, серед них діти. Відомо щонайменше про двох дітей, уражених уламками скла, і щонайменше про 3 загиблих. Від одного з будинків лишилась тільки воронка — місцеві кажуть, що там, мабуть, і трупів не залишилось.

Росіяни вже випускали ракети по Дніпру раніше у вересні, в липні, червні і п’ять разів у квітні. Всього з початку повномасштабного вторгнення війська рф обстріляли Дніпро 15 разів, в тому числі забороненими касетними боєприпасами.

Источник: Ракурс


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