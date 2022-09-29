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Россияне ударили кассетными снарядами по остановке в Николаеве, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)
Россияне ударили кассетными снарядами по остановке в Николаеве, есть жертвы (ФОТО, ВИДЕО)https://racurs.ua/n175257-rossiyane-udarili-kassetnymi-snaryadami-po-ostanovke-v-nikolaeve-est-jertvy-foto-video.htmlРакурс
Черговий обстріл стався 29 вересня в Миколаєві. Росіяни обстріляли місто касетними снарядами.
Вибухи зафіксували біля зупинки громадського транспорту. Є жертви, — повідомив мер міста.
Троє людей загинули, 12 — отримали поранення.
Згодом заступник голови ОП Кирило Тимошенко опублікував фото і відео з Миколаєва.
«Ракурс» писав, що 28 вересня російські війська вкотре обстріляли ракетами Дніпро. Влучили в приватний сектор, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, понівечені автобуси та автівки, пошкоджена лінія електропередач. Через кілька годин після цього, вранці 29 вересня, Дніпро обстріляли повторно.
Є поранені та загиблі, серед них діти. Відомо щонайменше про двох дітей, уражених уламками скла, і щонайменше про 3 загиблих. Від одного з будинків лишилась тільки воронка — місцеві кажуть, що там, мабуть, і трупів не залишилось.
Росіяни вже випускали ракети по Дніпру раніше у вересні, в липні, червні і п’ять разів у квітні. Всього з початку повномасштабного вторгнення війська рф обстріляли Дніпро 15 разів, в тому числі забороненими касетними боєприпасами.
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