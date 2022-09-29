В Великобритании назвали официальную причину смерти королевы Елизаветы II

https://racurs.ua/n175256-v-velikobritanii-nazvali-oficialnuu-prichinu-smerti-korolevy-elizavety-ii.html

Ракурс

У Великій Британії назвали причину смерті королеви Єлизавети II. Національний архів Шотландії опублікував офіційний документ.

У ньому також вказано точний час смерті королеви. Витяг зі свідоцтва про смерть королеви опублікувало видання The Guardian.

У документі йдеться про те, що королева Єлизавета II померла «від старості» у замку Балморал о 15.10, 8 вересня.

Королева правила Сполученим королівством з 1952 року. Вона погодила призначення 15 прем'єр-міністрів. Першим з них був Вінстон Черчілль, останньою — нещодавно обрана прем'єром Ліз Трасс.

Єлизавета померла увечері 8 вересня в одній із резиденцій британської королівської родини (замок Балморал у Шотландії). 10 вересня її сина Чарльза III офіційно оголосили королем Великої Британії.

Королеву поховали 19 вересня в Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку.

Причину смерті Єлизавети II мали офіційно оголосити після того, як завершиться жалоба у королівській родині.