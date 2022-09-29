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Ракурс
В Великобритании назвали официальную причину смерти королевы Елизаветы II

В Великобритании назвали официальную причину смерти королевы Елизаветы II

29 сен 2022, 18:53
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У Великій Британії назвали причину смерті королеви Єлизавети II. Національний архів Шотландії опублікував офіційний документ.





У ньому також вказано точний час смерті королеви. Витяг зі свідоцтва про смерть королеви опублікувало видання The Guardian.

У документі йдеться про те, що королева Єлизавета II померла «від старості» у замку Балморал о 15.10, 8 вересня.

Названо офіційну причину смерті королеви Єлизавети II

Королева правила Сполученим королівством з 1952 року. Вона погодила призначення 15 прем'єр-міністрів. Першим з них був Вінстон Черчілль, останньою — нещодавно обрана прем'єром Ліз Трасс.

Єлизавета померла увечері 8 вересня в одній із резиденцій британської королівської родини (замок Балморал у Шотландії). 10 вересня її сина Чарльза III офіційно оголосили королем Великої Британії.

Королеву поховали 19 вересня в Меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорському замку.

Причину смерті Єлизавети II мали офіційно оголосити після того, як завершиться жалоба у королівській родині.

Источник: Ракурс


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