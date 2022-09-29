Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Росіяни обстріляли касетними снарядами зупинку в Миколаєві, є жертви

Росіяни вдарили касетними снарядами по зупинці в Миколаєві, є жертви (ФОТО, ВІДЕО)

29 вер 2022, 19:17
999

Черговий обстріл стався 29 вересня в Миколаєві. Росіяни обстріляли місто касетними снарядами.





Вибухи зафіксували біля зупинки громадського транспорту. Є жертви, — повідомив мер міста.

Троє людей загинули, 12 — отримали поранення.

Згодом заступник голови ОП Кирило Тимошенко опублікував фото і відео з Миколаєва.

Росіяни обстріляли касетними снарядами зупинку в Миколаєві, є жертви

Росіяни обстріляли касетними снарядами зупинку в Миколаєві, є жертви

«Ракурс» писав, що 28 вересня російські війська вкотре обстріляли ракетами Дніпро. Влучили в приватний сектор, в результаті чого були зруйновані житлові будинки, понівечені автобуси та автівки, пошкоджена лінія електропередач. Через кілька годин після цього, вранці 29 вересня, Дніпро обстріляли повторно.

Є поранені та загиблі, серед них діти. Відомо щонайменше про двох дітей, уражених уламками скла, і щонайменше про 3 загиблих. Від одного з будинків лишилась тільки воронка — місцеві кажуть, що там, мабуть, і трупів не залишилось.

Росіяни вже випускали ракети по Дніпру раніше у вересні, в липні, червні і п’ять разів у квітні. Всього з початку повномасштабного вторгнення війська рф обстріляли Дніпро 15 разів, в тому числі забороненими касетними боєприпасами.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів