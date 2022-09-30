Совбез ООН заслушал объяснение россии по поводу аннексии четырех регионов Украины - кто поддержал путина

https://racurs.ua/n175299-sovbez-oon-zaslushal-obyasnenie-rossii-po-povodu-anneksii-chetyreh-regionov-ukrainy-kto.html

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В Раді Безпеки ООН росія наклала вето на резолюцію США та Албанії, яка не визнає підсумки «референдумів» у чотирьох регіонах, які путін 30 вересня буцімто «приєднав» до рф.

Сьогоднішнє засідання Ради Безпеки присвятили анексії українських територій росією. Постпред рф Василь Небєндзя відразу заявив, що застосує право вето, повідомляється у трансляції з Радбезу.

Під час голосування утрималися щодо засудження анексії українських територій Китай, Бразилія, Індія та Габон. Решта 10 членів Радбезу голосували «за».

Цей документ містить звинувачення на адресу Москви.

Держсекретар США Ентоні Блінкен раніше заявляв, що якщо росія заблокує резолюцію, Вашингтон звернеться до Генасамблеї.