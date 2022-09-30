Скелеты российских солдат валяются на дорогах - видео последствий контрнаступления ВСУ в Харьковской области

https://racurs.ua/n175298-skelety-rossiyskih-soldat-valyautsya-na-dorogah-video-posledstviy-kontrnastupleniya-vsu.html

Ракурс

Проект «Український свідок» опублікував відео наслідків контрнаступу ЗСУ у Харківській області.

Скелети російських солдатів валяються на місцевих дорогах. Їхнє командування настільки швидко втікало, що покидало тіла своїх загиблих підлеглих і їх вже три тижні ніхто не забирає.

Численні окупанти, які не встигли чкурнути з Харківщини, лишились лежати в українській землі. Тіла деяких із них розкидано по місцевих дорогах як найкраща демонстрація того, що росіяни «своіх нє бросают».

Настільки не бросаєм, що обгорілі скелети валяються тут вже майже три тижні. Ми опублікували цензурну версію цього відео, бо не всім нашим глядачам може бути приємно дивитись на обгорілі останки. Навіть якщо це останки окупантів, — зазначили в «Українському свідку».

Контрнаступ у Харківській області — (відомий також як «Балаклійський прорив») наступальна операція, бліцкриг Збройних сил України на окуповану Росією територію Харківської області, яка розпочалася 6 вересня 2022 року.

Після початку контрнаступу на півдні України в Херсонській області наприкінці серпня українські війська почали одночасний контрнаступ на початку вересня в Харківській області, на північному сході країни. Після несподіваного проникнення вглиб російських військ Україна повернула собі багато сотень квадратних кілометрів території до 9 вересня.

Російські війська змушені відійти зі своєї бази в Ізюмі після того, як були відрізані захопленням ключового залізничного вузла Куп’янськ.