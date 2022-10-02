ВСУ уничтожили 8 командных пунктов, склады боеприпасов и два С-300 – Генштаб

https://racurs.ua/n175330-vsu-unichtojili-8-komandnyh-punktov-sklady-boepripasov-i-dva-s-300-genshtab.html

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Збройні сили України впродовж минулої доби знищили вісім командних пунктів окупантів, 10 районів зосередження техніки, три склади з боєприпасами та два зенітних ракетних комплекси С-300.

Про це повідомляє 2 жовтня Генеральний штаб ЗСУ. Також наші воїни відбили атаки воєнних злочинців рф в районах Козачої Лопані, Виїмки, Бахмутського, Бахмуту, Веселої Долини та Первомайського.

Українська авіація завдала 29 ударів по опорний пунктах окупантів і районах зосередження озброєння та військової техніки, а також зенітно-ракетних комплексів.

Ракетні війська та артилерія уразили вісім командних пунктів, 10 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян. Під вогонь потрапили три склади з боєприпасами та два ЗРК С-300.

За минулу добу загарбники вдарили по об'єктах інфраструктури з іранських безпілотників Shahed-136. Загалом від ударів ворога постраждали понад 30 населених пунктів.