Россия перебрасывает мобилизованных в Крым - Генштаб ВСУ

https://racurs.ua/n175334-rossiya-perebrasyvaet-mobilizovannyh-v-krym-genshtab-vsu.html

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Мобілізація триває в росії, де низка військових частин переведені в бойову готовність та передислоковані ближче до лінії фронту. Про це повідомив Генеральний штаб Збройних сил України в ранковому зведення 2 жовтня.

Зокрема, близько двох тисяч відмобілізованих осіб прибули до пункту постійної дислокації 810-ї окремої бригади морської піхоти в тимчасово окуповане місто Севастополь. В Криму з 30 вересня військові частини приведені у повну бойову готовність. На території півострова формують мотострілецьку дивізію за рахунок мобілізованого чоловічого населення Криму, Краснодарського краю та республіки Адигея.

У місто Будьоновськ Ставропольського краю (межує з Краснодарським краєм рф), до 205-ї окремої мотострілецької бригади 49 загальновійськової армії Південного військового округу, за мобілізацією прибуло близько п’яти тисяч осіб. Наразі там розпочалися заняття з бойової підготовки.

Нагадаємо, за даними американського «Інституту вивчення війни» російські мобілізаційні органи продовжують здійснювати дискримінаційну мобілізаційну практику.