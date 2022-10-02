На освобожденных территориях люди массово гибнут на российских минах

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Ракурс

На звільнених Збройними силами України територіях люди масово гинуть на російських мінах.

2 жовтня поблизу Балаклії підірвалася «швидка», яка їхала за викликом до міста. Водій Олександр Кононенко загинув на місці, фельдшер Віталій Розлада отримав травму та опіки. «Швидка» згоріла, повідомила волонтерка Наталія Попова.

А кілька днів тому на Чернігівщині на міні підірвалися чотири грибники. Їхні тіла знайшли в районі села Шестовиця, повідомив голова Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він також опублікував відповідні фото.

У лісі знайшли і їхній автомобіль. За припущенням працівників ДСНС, він наїхав на міну, що залишилася в лісі після відступу російських військ. Остаточну відповідь про причини трагедії дадуть рятувальники, поліція та піротехніки, які працюють на місці.