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Ракурс
На освобожденных территориях люди массово гибнут на российских минах

На освобожденных территориях люди массово гибнут на российских минах (ФОТО)

2 окт 2022, 15:54
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На звільнених Збройними силами України територіях люди масово гинуть на російських мінах.





2 жовтня поблизу Балаклії підірвалася «швидка», яка їхала за викликом до міста. Водій Олександр Кононенко загинув на місці, фельдшер Віталій Розлада отримав травму та опіки. «Швидка» згоріла, повідомила волонтерка Наталія Попова.

А кілька днів тому на Чернігівщині на міні підірвалися чотири грибники. Їхні тіла знайшли в районі села Шестовиця, повідомив голова Офісу президента України Кирило Тимошенко. Він також опублікував відповідні фото.

На звільнених територіях люди масово гинуть на російських мінах

На звільнених територіях люди масово гинуть на російських мінах

У лісі знайшли і їхній автомобіль. За припущенням працівників ДСНС, він наїхав на міну, що залишилася в лісі після відступу російських військ. Остаточну відповідь про причини трагедії дадуть рятувальники, поліція та піротехніки, які працюють на місці.

На звільнених територіях люди масово гинуть на російських мінах

Источник: Ракурс


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