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Ракурс
Флаг Украины уже в Торском, это село на трассе из Лимана

Флаг Украины уже в Торском, это село на трассе из Лимана

2 окт 2022, 16:13
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Українські війська увійшли до Торського — населеного пункту на схід від Лиману, через який росіяни відступали з міста.





Відповідне фото зі звільненого населеного пункту Донеччини опублікували 2 жовтня на каналі «Оперативний ЗСУ».

Прапор України вже в Торському, це село на трасі з Лимана

Офіційних підтверджень військових наразі не надходило. Володимир Зеленський у неділю заявив про повну зачистку Лимана.

Взяття цього міста відкриває напрямки удару на Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Вони знаходяться на Луганщині, яка майже повністю окупована російськими військами.

Раніше в ISW пов’язали вихід рф із Лимана з зацікавленістю путіна у півдні України. В американському Інституті вивчення війни вважають, що президент росії більше зацікавлений у контролі над Херсонською та Запорізькою областями, ніж над Луганщиною.

Источник: Ракурс


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