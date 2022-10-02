Прапор України вже в Торському, це село на трасі з Лимана

https://racurs.ua/ua/n175349-prapor-ukrayiny-vje-v-torskomu-ce-selo-na-trasi-z-lymana.html

Ракурс

Українські війська увійшли до Торського — населеного пункту на схід від Лиману, через який росіяни відступали з міста.

Відповідне фото зі звільненого населеного пункту Донеччини опублікували 2 жовтня на каналі «Оперативний ЗСУ».

Офіційних підтверджень військових наразі не надходило. Володимир Зеленський у неділю заявив про повну зачистку Лимана.

Взяття цього міста відкриває напрямки удару на Лисичанськ та Сєвєродонецьк. Вони знаходяться на Луганщині, яка майже повністю окупована російськими військами.

Раніше в ISW пов’язали вихід рф із Лимана з зацікавленістю путіна у півдні України. В американському Інституті вивчення війни вважають, що президент росії більше зацікавлений у контролі над Херсонською та Запорізькою областями, ніж над Луганщиною.