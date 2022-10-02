Путін більше прагне втримати окупований південь, а не Луганщину – ISW

https://racurs.ua/ua/n175329-putin-bilshe-pragne-vtrymaty-okupovanyy-pivden-anij-luganschynu-isw.html

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Воєнний злочинець росії володимир путін більше зацікавлений у втриманні окупаційного режиму на території Запорізької і Херсонської областей, аніж укріпленні позицій армії рф на Луганщині. Таку думку озвучили в американському «Інституті вивчення війни» (ISW).

Поразка під Лиманом вказує на те, що путін зменшує пріоритетність захисту Луганської області на користь утримання окупованих територій на півдні України, — вказали в ISW.

За даними українських та російських джерел, окупанти продовжували зміцнювати свої позиції в Херсонській та Запорізькій областях, незважаючи на нещодавній крах Харківсько-Ізюмського фронту і оточення сил рф в районі Лиману.

Рішення не зміцнювати вразливі лінії фронту в Куп’янську або Лимані майже напевно ухвалив очільник кремля, а не військове командування рф. Це рішення свідчить про те, що путін дбає про утримання стратегічно важливих ділянок Херсонської та Запорізької областей значно більше, аніж про Луганську область.

Аналітики ISW вказують також, що ворог планує передати Запорізьку АЕС під контроль «Росатому» і змусити МАГАТЕ визнати «контроль росії над ЗАЕС». Окрім цього, ймовірно, путін зберігає мету відновити контроль над територією Харківської області і готовий виділяти на це ресурси для наступальних дій, жертвуючи обороною проти контрнаступу Збройних сил України на Донбасі.