Бойцы ВСУ захватили редкую российскую систему «Солнцепек». Фото: aif.ru

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Російський броньований автомобіль підвищеної захищеності КамАЗ-63968 «Тайфун» вдалося захопити українським військовим.

Поповнили автопарк Збройних сил України цією рідкісною ворожою технікою військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Вартість цього автомобіля без обладнання стартує від 2 млн дол. Про це 3 жовтня повідомив Telegram-канал «Оперативний ЗСУ».

Ця бронемашина перебуває на озброєнні російської армії з 2015 року. Броня 4-класу має захищати від куль калібру 14,5 мм, а корпус має витримувати підриви вибухових пристроїв потужністю до 8 кг у тротиловому еквіваленті.

Також українські захисники захопили важку вогнеметну установку «Солнцепек» у хорошому стані. Як повідомив Telegram-канал «СтратКом ЗСУ», трофейна система повністю робоча й заряджена.

Як відомо, ТОС-1А «Солнцепек» — це російська важка вогнемета система залпового вогню 220-мм калібру, побудована на базі танка Т-72. Вона веде вогонь запальними або термобаричними снарядами із 24 напрямних. Дальність стрільби установки становить 10 км, а повний залп накриває, як заявляється, площу 40 тис. кв м.

Крім того, Telegram-канал «Оперативний ЗСУ» повідомив, що українські військові захопили рідкісну командно-штабну машину Р-145БМА на базі ГАЗ-233036 СПМ-2 «Тигр». Цей автомобіль призначений для організації зв’язку командира з вищим керівництвом та підлеглими підрозділами як на стоянці, так і під час руху.

Нагадаємо, ще в квітні українська армія поповнила свій «автопарк» броньованим автомобілем підвищеної захищеності на оригінальному шасі КамАЗ-63968 «Тайфун». Машину, яка загрузла в українських чорноземах, доводилося витягувати кількома тракторами.