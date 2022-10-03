москва прокомментировала заявку Украины о вступлении в НАТО. Фото:

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Заявку України щодо членства в НАТО вперше прокоментувати в кремлі.

Країна-агресор росія «уважно стежить за реакцією країн НАТО». Але саме намір України приєднатися до Північноатлантичного альянсу нібито спричинив повномасштабне вторгнення. Таку заяву з жовтня зробив спікер російського диктатора путіна дмитро пєсков, передає пропагандистське РІА «Новости».

Всі члени НАТО посилаються на правило про консенсус, тому ми дуже уважно спостерігаємо за цим рішенням і пам’ятаємо, що саме орієнтація України в НАТО та підтвердження майбутнього членства України в НАТО стало однією з причин спеціальної військової операції, — заявив представник російської диктатури.

Нагадаємо, 30 вересня Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку. Президент Володимир Зеленський заявив, що поки заявку розглядатимуть, Україна пропонує реалізувати гарантії безпеки країни та Європи згідно з «Київським безпековим договором», який розробили і представили партнерам.

Джерело: РІА «Новости»