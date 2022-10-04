Путин пытается переложить вину за провалы на войне — ISW

https://racurs.ua/n175400-putin-pytaetsya-perelojit-vinu-za-provaly-na-voyne-isw.html

Ракурс

Воєнний злочинець, президент росії володимир путін намагається перекласти провину за нещодавні та майбутні невдачі армії рф на території Харківської області, використовуючи кадрові зміни в оборонному відомстві.

На це вказує американський «Інститут вивчення війни» (ISW).

Зокрема, у Західному військовому окрузі міноборони рф призначило нового командувача — генерал-лейтенанта романа берднікова, який на цій посаді замінив олександра журавльова.

Експерти ISW вважають, що підрозділи Західного військового округу впродовж останніх кількох місяців переважно діяли на північному сході Харківської області, але без чітко визначеного командувача. Журавльова не було видно вже деякий час, а путін за два тижні змінив двох командувачів «західного угруповання військ».

Ймовірно, таким чином кремль намагається переспрямувати гнів через втрати на Харківщині та Лимані. Кадрові зміни в армії рф також можуть бути спробою захистити генерал-полковника олександра лапіна, командувача Центрального військового округу (ЦВО), від критики за поразку росіян навколо Лимана.