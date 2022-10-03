На Сватово и Херсон - Украина наступает уже на двух направлениях

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Ракурс

Після того, як українські війська відбили Лиман, який опинився в оточенні після чергової операції ЗСУ, на фронті не виникла оперативна пауза.

Українська армія продовжила бойові дії, розвиваючи успіх після лиманського котла, а також активізувалася під Херсоном, рухаючись уздовж Дніпра у напрямку Новокахівки, пише Російська служба Бі-бі-сі.

Таким чином, ЗСУ зуміли скористатися ініціативою, якою вони заволоділи ще у серпні, нав’язавши російській армії бої у тих районах, які були зручніші для українців.

Тепер російська армія має реагувати відразу на дві кризи, що досить складно з погляду оборони. Два українські наступи вимагають від військових рф складної організації постачання, підтримки, переміщення резервів, нарешті розсіюють увагу командування.

Втрата Лимана відбулася якраз у той час, коли володимир путін проводив серію офіційних заходів, анексуючи території, які захопила росія. Тому ця поразка важлива і з політичного погляду.

Нинішній наступ ЗСУ проводять практично напередодні дня народження путіна, якому 7 жовтня виповниться 70 років.

Розвиток наступу під Лиманом

Ситуація у районі Лиману, який українські війська звільнили 1 жовтня, після взяття міста не заспокоїлася. Не знижуючи темпу, ЗСУ продовжили завдавати ударів, просуваючись одразу за декількома напрямками.

Основна лінія оборони зараз проходить через міста Кремінна та Сватове.

Перше знаходиться за 20 км на схід від Лиману, і українські сили ведуть бої вже за 10 км від нього. Сватове розташоване приблизно за 40 км на північ від Кремінної. Ці міста також з'єднує Червона річка, додаткова перешкода.

Якщо судити з онлайн-карт, де відзначається хід бойових дій, а також за повідомленнями в соціальних мережах, ЗСУ рухаються у бік Сватового, наступаючи з двох плацдармів на річці Оскіл у районі Борове та Дворічна.

Що може статися далі на Сході?

Досі українська армія намагалася не брати міста у лоб, навіть якщо оборона в них створювалася поспіхом. Той же Лиман спочатку оточили і лише потім увійшли до нього. Штурмувати Кремінну з боку Лиману досить складно — дорога затиснута між двома лісами, наступати в яких із бронетехнікою важко.

На південь від Кремінної лінія фронту згинається — ЗСУ утримує виступ, який вдається в глибину оборони російської армії вздовж річки Сіверський Донець, у центрі якого знаходиться місто Білогорівка. Цей виступ загрожує з півдня Кремінній, але там ЗСУ доведеться форсувати Сіверський Донець.

Це досить складна операція, і вона залежить від того, наскільки російські війська змогли підтягнути резерви і закріпитися на позиціях навколо міста. Якщо цього зробити не вийшло, то Кремінна найближчими днями може розділити долю Лимана.

З одного боку виступу, що вдається у російські позиції в районі Борового, знаходиться Кремінна, а з іншого — Лисичанськ, який може у майбутньому стати новою метою українського наступу. І якщо збережеться рух у бік Рубіжного, то під загрозою опиняться і Лисичанськ з Сєвєродонецьком.

Вище на північ у районі Сватового українські сили наступають більш активно, і, як вважають багато українських та російських військових кореспондентів та експертів, саме там Україна намагатиметься здійснити маневр, взявши місто в кліщі або навіть оточивши.

Головним завданням для російських військ у цьому районі залишається спробувати стримати український наступ. Складність цього завдання в тому, що росіяни не мали достатньо часу, щоб добре підготувати оборону.

Крім того, як у масштабах усього фронту російському командуванню доводиться вирішувати одночасно дві кризи, так і в цьому районі їм також необхідно готувати до оборони два міста та простір між ними.