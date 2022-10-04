Путин предлагал ограбить и поработить Украину, а затем подписать "мир" - Берлин

https://racurs.ua/n175407-putin-predlagal-ograbit-i-porabotit-ukrainu-a-zatem-podpisat-mir-berlin.html

Ракурс

Володимир путін, воєнний злочинець й президент росії, пропонував пограбувати Україну, поневолити її населення, а тоді підписати «мирну угоду». Таку думку висловила очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок в інтерв’ю Neue Osnabrucker Zeitung.

Німецька дипломатка переконана, що російський диктатор не має наміру ні про що домовлятися ані з Україною, ані із Заходом, про що він «дуже чітко дав зрозуміти» у промові, коли оголошував тимчасово окуповані українські території «російськими».

Його пропозиція звучала приблизно так: «Ми пограбуємо вашу країну, поневолимо ваших громадян, а потім ви зможете підписати мир». Це протилежно миру. Це терор і несвобода", — заявила Бербок.

Зауважуючи, що путін не збирається йти дипломатичним шляхом, Бербок одразу зазначає, що Німеччина, інші країни та організації «щодня намагаються і від імені світової спільноти звертаються до президента росії з проханням припинити бомбардування», хоча у відповідь бачать лише «нові звірства».

Зі слів глави МЗС Німеччини, якби Україна припинила чинити опір, їй «настав би кінець, і страшні злочини проти народу були б повсякденним життям і в Києві».

Це має бути зрозуміло всім, хто вимагає, щоб ми припинили підтримувати Україну чи поступилися путіну, — звернулася Бербок до «пацифістів».

Головний дипломат Німеччини вважає, що путін «більш самотній та ізольований, ніж будь-коли».