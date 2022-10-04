Россия украла в Украины зерна на 530 млн долларов - исследование AP

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Росія від початку повномасштабної війни незаконно вивезла з України зерна щонайменше на 530 млн дол. Про це йдеться у спільному розслідуванні видання Associated Press з американським суспільним мовником PBS.

У розслідуванні простежується шлях вивезення й подальшого продажу краденого українського зерна для фінансування війни в Україні. За допомогою підроблених документів і заплутаної мережі підрядників москва вкрала 530 млн дол. Розслідувачі простежили вантажне судно Laodicea, яке влітку доставило 10 тис. т зерна до Лівану, попри заклик українських дипломатів конфіскувати вантаж.

AP нагадує, що пропагандистське російське видання ТАСС раніше писало, що українське зерно везуть вантажівками з Мелітополя до Криму, а потім про додаткові партії поставок на Близький Схід та в Африку. Крім цього, AP дослідили численні супутникові знімки та відеосвідчення. За документами Laodicea мала забрати вантаж у порту «Кавказ», який за технічними характеристиками не підходить для судна цього класу: корабель просто сів би на мілину. Те ж стосується і кількох інших кораблів, які перевозили нібито російське зерно. AP вдалося ідентифікувати кілька компаній, які займаються контрабандою українського зерна на користь росії, та компанії, які купували це зерно.

Серед таких покупців, ймовірно, був уряд Туреччини ― кораблі-контрабандисти перевозили свої вантажі, зокрема, й до доків турецького державного імпортера.

Нагадаємо, 22 липня росія підписалася під угодою про розблокування експорту українського зерна Україна підписала з Туреччиною та ООН угоду про експорт зернаУкраїна підписала з Туреччиною та ООН угоду про експорт зерна з портів «Одеса», «Південний» і «Чорноморськ». Угоду підписували Україна, рф, Туреччина і ООН як посередник.