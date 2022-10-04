Памятник Ленину был демонтирован в Финляндии, фото: Yle

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Ракурс

У Фінляндії демонтували останній великий пам’ятник Володимиру Леніну.

Леніна, створене естонським скульптором Матті Варіком, прибрали з центру розташованого на півдні країни міста Котка, повідомляє сьогодні, 4 жовтня, телеканал Yle.

Скульптуру Леніна Котка отримала у 1979 році від міста-побратима Таллінна, котре тоді було столицею однієї з республік Радянського Союзу.

Зазначається, що протягом багатьох років ця скульптура викликала певну критику, особливо дебати щодо неї посилилися після початку масштабного російського вторгнення в Україну у лютому цього року.

За демонтаж пам’ятника міська рада Котки проголосувала у червні. Сьогодні бюст Леніна підняли на платформу вантажівки за допомогою підйомного пристрою. Скульптуру буде відправлено до музейних сховищ на зберігання.

Хоча великих пам’ятників Леніну у Фінляндії вже не залишилося, на вулицях міст країни все ще можна зустріти присвячені Леніну пам’ятні дошки і рельєфи.

Нагадаємо, у вересні у місті Слов’янську Донецької області за понад 700 тис. грн продали бронзовий пам’ятник Леніну, отримані кошти підуть на виплату допомоги за зруйноване житло.

Джерело: Yle