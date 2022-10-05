Министр Ткаченко объяснил, почему он против запрета русской церкви в Украине

https://racurs.ua/n175445-ministr-tkachenko-obyasnil-pochemu-on-protiv-zapreta-upc-mp-v-ukraine.html

Ракурс

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко проти заборони УПЦ Московського патріархату (МП) в Україні.

Про це глава відомства розповів в інтерв’ю «Радіо Свобода». Натомість він хоче діалогу, але «правоохоронні органи мають реагувати на колаборантів, якщо такі є".

Ткаченко сказав, що відповідні запити щодо поведінки тих чи інших ієрархів УПЦ Мінінформполіткии «постійно ставить керівництву цієї церкви».

Правоохоронні органи мають реагувати на колаборантів, якщо такі є. І я б дуже хотів, щоб декілька таких справ, які існують, були доведені до суду. Оскільки суспільству важливо мати відповіді на питання, що роблять ті чи інші ієрархи (наприклад, УПЦ) не тільки в Кремлі, а й які дії вони вживають на окупованих територіях, — відповів ткаченко на запитання журніластки.

Нагадаємо, що Митрополит Луганський та Алчевський УПЦ Пантелеймон (Поворознюк) та настоятель Свято-Саввинського монастиря міста Мелітополя архимандрит Іоанн (Прокопенко) взяли участь в оголошенні незаконної анексії Росією Херсонської, Запорізької, Луганської і Донецької областей.

Також під час оголошення незаконної анексії чотирьох українських областей у кремлівській залі був присутній ще один Архімандрит УПЦ — Архімандрит Алексій (Федоров), настоятель Свято-Успенського кафедрального собору у Херсоні.

Митрополита-втікача з ізюмської єпархії Єлисея, який співпрацював з колаборантами та втік до Ростовської області після звільнення Ізюма, предстоятель УПЦ МП Онуфрій навіть не відсторонив від посади, просто призначивши тимчасово виконувати обов’язки в ізюмській єпархії митрополита Харківського і Богодухівського Онуфрія (із сусідньої єпархії).