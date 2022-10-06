Главе НБУ сообщили о подозрении — раньше Шевченко начали увольнять из-за состояния здоровья

https://racurs.ua/n175482-glave-nbu-soobschili-o-podozrenii-ranshe-shevchenko-nachali-uvolnyat-iz-za-sostoyaniya-zdorovya.html

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Антикорупційне бюро та прокуратура 6 жовтня оголосили про підозру у розкраданнях чинному голові Національного банку України Кирилу Шевченку.

За версією слідства, він причетний до розкрадання понад 206 млн грн «Укргазбанку». Епізоди стосуються періоду перебування Шевченка на посаді голови правління «Укргазбанку».

В офіційному повідомленні НАБУ і САП прізвища Шевченка немає, але йдеться про голову правління «Укргазбанку», який у 2014−2019 роках очолював цю установу і провадив, за версією антикорупційних органів, незаконну діяльність. Саме Шевченко очолював «Укргазбанк» у 2015−2020 роках.

Встановлено, що керівництво «Укргазбанку», володіючи інформацією про укладені з великими клієнтами договори банківського обслуговування, використали її для розкрадання грошових коштів. З цією метою службові особи банку забезпечили укладення фіктивних договорів із фізичними та юридичними особами, які нібито будучи «агентами» банку залучили до нього великих клієнтів. За такі «агентські послуги» банк щомісячно незаконно виплачував «винагороду» цим особам.

Слідством встановлено, що впродовж 2014 — 2020 років за цією схемою 52 фіктивним агентам безпідставно перераховано грошові кошти державного банку в сумі понад 206 млн грн.

НАБУ пише, що не знає, де перебуває Шевченко, тому його підозру залишили за місцем роботи, а саме — у Національному банку України.

6 жовтня профільний комітет Ради дав згоду на відставку Шевченка з посади голови НБУ.

Президент України Володимир Зеленський 5 жовтня вніс до Верховної Ради проект постанови про звільнення Шевченка. Він свою заяву про відставку пояснив проблемами зі здоров’ям, які він «не може надалі ігнорувати».