Глава Нацбанка подал заявление об отставке

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Кирилл Шевченко, фото: социальные сети
Глава Нацбанка подал заявление об отставкеhttps://racurs.ua/n175425-glava-nacbanka-podal-zayavlenie-ob-otstavke.htmlРакурс
Голова Національного банку України Кирило Шевченко подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про відставку за станом здоров’я.
Про це Шевченко сьогодні, 4 жовтня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
В силу причин, пов’язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення, — зазначає Шевченко. — Я залишаю посаду Голови Національного банку України.
Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за наявною в нього інформацією, головним претендентом на посаду нового очільника НБУ є Андрій Пишний, котрий був головою правління «Ощадбанку» у період з 2014 по 2020 роки.
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