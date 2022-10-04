Очільник Нацбанку подав заяву про відставку

Кирило Шевченко, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n175425-ochilnyk-nacbanku-podav-zayavu-pro-vidstavku.html

Ракурс

Голова Національного банку України Кирило Шевченко подав президенту України Володимиру Зеленському заяву про відставку за станом здоров’я.

Про це Шевченко сьогодні, 4 жовтня, повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

В силу причин, пов’язаних зі здоров’ям, які я не можу надалі ігнорувати, прийняв для себе складне рішення, — зазначає Шевченко. — Я залишаю посаду Голови Національного банку України.

Народний депутат Олексій Гончаренко у своєму Telegram-каналі повідомив, що, за наявною в нього інформацією, головним претендентом на посаду нового очільника НБУ є Андрій Пишний, котрий був головою правління «Ощадбанку» у період з 2014 по 2020 роки.