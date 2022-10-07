Россияне снова ночью ударили по Запорожью, на этот раз — дронами-камикадзе

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Росіяни знову завдали нічного удару по Запоріжжю. На цей раз — дронами-камікадзе. Не встигли рятувальники розібрати завали після ракетного обстрілу Запоріжжя 6 жовтня, як у ніч на 7 росіяни знову вдарили по обласному центру.

Це сталося після опівночі, цього разу удару завдали іранські дрони-камікадзе — безпілотники Shahed-136, повідомив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Ворог атакував обласний центр. Руйнування зазнали об'єкти інфраструктури у двох районах міста. Сьогодні окупант уперше використав безпілотні літальні апарати. Попередньо, це були БПЛА Shahed-136. Саме тому городяни не чули надто сильних вибухів", — розповів чиновник.

За попередньою інформацією, постраждала одна людина, її госпіталізували.

Нагадаємо, віднедавна росіяни активно використовують поставлені Іраном безпілотники, наприклад, ними неодноразово атакували Одесу.

Наразі у Запоріжжі ще триває розбір завалів після удару вночі 6 жовтня, коли ракети потрапили до семи багатоквартирних будинків, зокрема в центрі.

Уранці 7 жовтня ДСНС України повідомила, що загинули 11 людей. Лише з-під завалів одного будинку дістали вісім тіл. Врятовано 21 людину, 13 госпіталізовано, відомо, що серед них є діти.

Встановлено, що удару по місту росіяни завдали модифікованих ракет С-300, заявив увечері в четвер Олександр Старух.

Обстріл ракетами С-300 — це справжній терористичний акт, оскільки це не випадкове влучення, а серія ракет, націлена на багатоповерхівки. Поруч із місцем влучення немає ні військових, ні важливих об'єктів, тільки цивільні будівлі та багатоквартирні будинки. Під час попередніх обстрілів мішенню окупантів здебільшого була цивільна інфраструктура, — сказав голова області.

Крім того, російські воєнні злочинці сьогодні вночі шість разів вдарили по Нікопольському району Дніпропетровщини з РСЗВ та важкої артилерії. Голова ОВА Валентин Резніченко сказав, що, за попередніми даними, ніхто не постраждав.

Водночас у Нікополь прилетіло майже 40 російських снарядів. У місті пошкоджені кілька багатоповерхівок, понад 10 приватних будинків, господарські споруди, підприємство транспортної інфраструктури, газогони та електромережі.

У Марганецькій громаді триває обстеження уражених територій. Масштаби руйнувань уточнюються.