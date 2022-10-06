Спасатели показали последствия ракетного удара по Запорожью

https://racurs.ua/n175476-spasateli-pokazali-posledstviya-raketnogo-udara-po-zaporoju-foto.html

Ракурс

Внаслідок ракетного обстрілу Запоріжжя загинули дві жінки. Під завалами залишаються щонайменше п’ятеро людей.

В ДСНС показали наслідки терористичного удару по житлових будинках в Запоріжжі. На даний час рятувальники ліквідовують наслідки ворожої атаки. Роботи тривають.

Станом на зараз відомо про 10 поранених, серед них є і трирічна дівчинка.

Співробітники ДСНС на місці пожеж кажуть, що вогонь усередині неможливо буде загасити, якщо завали не будуть розібрані. Тому гасіння та розбір будуть йти паралельно.

Нагадаємо, що уранці російські війська завдали сім ракетних ударів по житлових багатоквартирних будинках у Запоріжжі.

Росіяни хочуть знищити наші міста та села, стерти все українське із лиця землі. Тому не маємо права не бути сильними і мусимо докладати всіх зусиль для перемоги, — написав заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Керівник ОП Андрій Єрмак написав у відповідь на удар по Запоріжжю: