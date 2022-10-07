Запрет музыки в транспорте – в Украине запретили акустическое насилие в маршрутках

https://racurs.ua/n175508-zapret-muzyki-v-transporte-v-ukraine-zapretili-akusticheskoe-nasilie-v-marshrutkah.html

Ракурс

З 7 жовтня в громадському транспорті України заборонено вмикати музику, фільми чи інші звукові сигнали. Можна озвучувати лише інформацію про поїздку. Таке нововведення передбачає закон, ухвалений у червні 2022 року.

Відтворювати музику чи кіно можливо лише під час нерегулярних перевезень і в таксі, однак лише якщо на це є згода всіх пасажирів.

Йдеться про заборону акустичного насильства на пасажирському транспорті. Заборона стосується як міського транспорту, так і приміських, міжміських, міжнародних маршрутів.

Звук музики чи фільмів можна транслювати на індивідуальні навушники пасажирів. Заборона на шум стосується не лише водіїв, але й самих пасажирів: водій має право висадити порушників тиші.

Закон також доручає уряду внести норми про заборону акустичного насильства до правил перевезень на всіх видах пасажирського транспорту.

Звичка багатьох водіїв автобусів та маршруток вмикати нав’язливу музику під час пасажирських рейсів не раз ставала причиною конфліктів з пасажирами. У 2020 році українські громадські організації закликали парламент покласти край акустичному насильству.

Група народних депутатів зареєструвала відповідний законопроєкт, який, проте, так і не було прийнято. Однак врешті його текст було включено в ширший закон 2310-ІХ щодо підтримки національного музичного продукту та обмеження публічного використання музичного продукту держави-агресора, одноголосно схвалений парламентом у червні 2022 року.

Цим же законом з 7 жовтня заборонено публічне відтворення фонограм, відеограм чи кліпів російських співаків.