Канал "Рада" тратит ежедневно десятки минут на пиар представителей Офиса президента - расследование

https://racurs.ua/n175518-kanal-rada-tratit-ejednevno-desyatki-minut-na-piar-predstaviteley-ofisa-prezidenta-rassledovanie.html

Ракурс

Парламентський телеканал «Рада» витрачає щоденно десятки хвилин на піар представників Офісу президента — Андрія Єрмака, Кирила Тимошенка та Михайла Подоляка. Щоденно — а іноді й щогодини — цитати цих людей із Твіттера та Фейсбука, новини про різноманітні зустрічі, розтягнуті на багато разів вирізки з інтерв’ю.

У розслідуванні «Бігус info» «Марафонці» повідомляється, що за цей піар десятки мільйонів бюджетних гривень платять оточенню Офісу президента.

За наповнення контентом телеканалу «Рада» відповідає компанія «Кінокіт», обрана для цієї мети в обхід «Прозоро». «Кінокіт» заробив на контенті для «Ради» 140 млн грн за неповний 2022 рік.

Ця компанія, за інформацією журналістів, пов’язана із заступником Єрмака Кирилом Тимошенком. І саме Тимошенка, згідно з аналізом Bihus.Info, найактивніше показують в ефірі.

Нагадаємо, на всеукраїнський телемарафон «Єдині новини» у проекті бюджету — 2023 закладено понад два мільярди гривень. З них 1,4 мільярда піде на контрольований Офісом президента телеканал «Дом», а також на проект Freedom, і на компенсацію за вироблений контент.

На телемарафон в бюджеті на наступний рік уже було закладено близько 600 млн грн. Тепер додали 100 млн на телемарафон та 1,3 млрд на «заходи у сфері захисту національного інформаційного простору». Знаючі люди підказують, що так, фактично додаткові 1,4 млрд грн це: канал «Фрідом» та «Дом», компенсація за вироблений контент і той, що буде вироблений «марафоном». Тобто, справді загальна сума (і це без «Суспільного») на «марафон» виходить вже більше 2 млрд грн, — повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Він зазначив, що не розуміє позицію влади, і що додаткові кошти на фінансування телемарафону можна було б закласти в бюджет більш «елегантно».