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В Киеве обезвредили банду, которой из россии руководил Кива - после побега нардепа варили амфетамин

В Киеве обезвредили банду, которой из россии руководил Кива — после побега нардепа варили амфетамин

7 окт 2022, 13:29
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Служба безпеки України заявила, що знешкодила у Києві злочинне угруповання, яким з рф керував Ілля Кива.





За даними слідства, до складу угруповання входило щонайменше 12 осіб.

Їх організатор був на прямому зв’язку з Кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення рф. Для комунікації між собою використовували анонімні месенджери. За задумом екснардепа, учасники банди мали залишитись у Києві для підтримки окупантів у разі захоплення регіону. Проте після втечі Киви його поплічники вирішили організувати наркобізнес для одержання додаткових «прибутків». Встановлено, що вони налагодили виробництво і збут оптових партій амфетаміну на Київщині, — кажуть в СБУ.

До втечі Киви в росію банда виконувала його завдання і здійснювала провокації під час масових заходів для розхитування суспільно-політичної ситуації в Україні.

У Києві знешкодили банду, якою з росії керував Кива - після втечі нардепа варили амфетамін

Також їх залучали до так званої «фізичної підтримки» та охорони публічних виступів представників прокремлівської партії ОПЗЖ, насамперед у центрі столиці.

У Києві знешкодили банду, якою з росії керував Кива - після втечі нардепа варили амфетамін

За участь у кожній з таких «акцій» зловмисники отримували гроші від своїх «координаторів» з партії кума путіна медведчука.

В СБУ кажуть, що організатор угруповання був на прямому зв’язку з кивою, погоджуючи свої дії, зокрема, й після повномасштабного вторгнення рф.

У Києві знешкодили банду, якою з росії керував Кива - після втечі нардепа варили амфетамін

У Києві знешкодили банду, якою з росії керував Кива - після втечі нардепа варили амфетамін

Источник: Ракурс


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