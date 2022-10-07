В российском руководстве по поводу войны в Украине царит беспорядок, путина критикуют

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В останні тижні член найближчого оточення володимира путіна прямо висловлював російському президентові свою незгоду з тим, як він веде війну в Україні.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на інформацію, отриману розвідкою США.

Ця критика є найяскравішим свідченням безладу у російському керівництві щодо війни, підкреслює видання.

Інформація була визнана досить важливою, тому її було включено до щоденного брифінгу президента Байдена з розвідки та передано іншим офіційним особам США, повідомили джерела видання на умовах анонімності.

Невдоволення, виражене членом найближчого оточення путіна, було пов’язане з тим, що той назвав неефективним управління воєнними діями та помилками, допущеними керівниками воєнної кампанії. Особа інсайдера не може бути підтверджена, хоча його ім’я фігурує у повідомленнях американської розвідки.

Нові розвідувальні дані у поєднанні з коментарями російських офіційних осіб наголошують на розбіжностях у найближчому колі путіна, де офіційні особи вже давно не бажають повідомляти погані новини авторитарному російському лідеру, який ізолював себе від зовнішнього світу більше ніж будь-коли за всі 22 роки свого правління.

З початку вторгнення ми стали свідками дедалі більшої тривоги з боку деяких наближених путіна. Наші оцінки показують, що вони особливо стомлені недавніми втратами росії та прорахунками у військовій сфері, — цитує WP представника західної розвідки.

Інший високопоставлений західний чиновник сказав, що внутрішня напруженість «узгоджується з тим, як просувається військова кампанія для росіян. Є багато людей, які переконані, що все йде не дуже добре, або що це неправильний курс дій».

У Кремлі виданню заявили, що повідомлення американської розвідки «абсолютно не відповідає дійсності».

Високопосадовці служби безпеки в Європі заявили, що їм невідомо, щоб хтось наважився кинути прямий виклик путіну в ході цієї війни. Проте деякі з цих чиновників заявили, що «тріщини» стають дедалі очевиднішими на багатьох рівнях російської системи.

Один із високопоставлених представників європейської служби безпеки описав зростаючу «критику путіна за його спиною», зокрема в кремлі. Два російські бізнесмени, які підтримують контакти з політиками, підтримали цю оцінку і сказали, що найближчі тижні можуть мати вирішальне значення для визначення майбутнього путіна і того, які рішення він ухвалить щодо війни.

Нагадаємо, раніше в ISW розповіли, що оголошена путіним мобілізація загострила суперечності та боротьбу між пропутінськими російськими націоналістичними силами.