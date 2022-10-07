Рада признала Курилы частью Японии и заявила о российской оккупации

https://racurs.ua/n175531-rada-priznala-kurily-chastu-yaponii-i-zayavila-o-rossiyskoy-okkupacii.html

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Україна офіційно визнала окупацію Північних японських територій росією. Відповідну постанову 7 жовтня ухвалили в українському парламенті.

За неї проголосували 287 депутатів. Верховна Рада у цьому документі закликала міжнародну спільноту продовжити вживати всіх можливих заходів для договірно-правового оформлення статусу Північних територій Японії, повідомляє «Голос України».

У постанові № 8108 «Про звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства щодо Північних територій Японії» український парламент звернувся до Організації Об'єднаних Націй, Європейського парламенту, парламентських асамблей Ради Європи, НАТО, ОБСЄ, ГУАМ, національних парламентів іноземних держав про послідовну підтримку та відповідні дії щодо врегулювання статусу Північних територій Японії.

У Японії в березні 2022 року пригадали, що південна частина Курильських островів є споконвічно японською територією. Прем'єр-міністр країни Фуміо Кісіда 7 березня зробив заяву про архіпелаг тисячі островів у Тихому океані.

Його запитали про обізнаність уряду щодо питання Північних територій. Касіда назвав ці території «унікальними» та «суверенними територіями Японії».

Північні території є територією, приналежною Японії, територією, над якою Японія має суверенітет, — цитують Кісіду японські видання JIJI та Yomiuri.

Для Токіо вказані острови — Північні території, які є предметом давньої суперечки з Москвою. Росія окупувала ці японські землі у 1945 році після Другої світової війни й утримує під своїм контролем.

Раніше влада Японії уникала формулювання «споконвічні території», коли йшлося про Курили, але після нападу росіян на Україну риторика Токіо змінилася.

Попередній уряд Японії сподівався на прогрес мирних переговорів, тому й уникав висловлювання про «одвічні японські території».